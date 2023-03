Evelyn Burdecki hat im Auto einen lockeren Gasfuß: "Kann da Emotionen abbauen!"

Evelyn Burdecki (34) wurde einst als Kandidatin in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" bekannt. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich bin schon eine schnelle Autofahrerin, tatsächlich", sagte sie am Sonntagabend in Köln. Natürlich halte sie sich dabei aber immer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Generell "liebe" sie das Fahren.

"Ich finde, man kann da Emotionen abbauen beim Autofahren. Du machst die Musik an, du machst die Fenster auf. Du kannst einfach hinfahren, wohin du willst und brauchst nur einen vollgetankten Tank", sagte Burdecki. "Also mehr braucht man ja nicht."

Die Düsseldorferin, die als Kandidatin in der Kuppel-Show "Der Bachelor" bekannt wurde, hat einen Auftritt im neuen Film "Manta Manta - Zwoter Teil", in dem es wie im Vorgänger "Manta, Manta" (1991) um Autos geht.