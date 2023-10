Evelyn Burdecki ist zurück in Deutschland: Das macht der Kult-Blondine hier zu schaffen

Düsseldorf - Noch bis Ende des Monats hat Evelyn Burdecki (35) eine Wohnung auf der spanischen Ferieninsel Ibiza gemietet. Dort genießt die Blondine gern das schöne Wetter . Dieses macht ihr in ihrer deutschen Heimat jedoch zu schaffen.

Evelyn Burdecki (35) ist eine Freundin des warmen Wetters. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

Erst kürzlich verriet die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin, dass es sie Ende Oktober wieder komplett nach Deutschland zurückziehen werde. Deshalb verbrachte sie mit ihren Freundinnen noch ein wenig Zeit auf der balearischen Mittelmeerinsel. Die letzten Tage auf Ibiza wolle sie entspannen, die Sonne genießen und zum Feiern nutzen.

Aktuell ist das TV-Sternchen jedoch wieder in ihrer deutschen Heimat, da sie auf einem Event in Hamburg zugegen war. Hierzulande macht der 35-Jährigen jedoch das Wetter zu schaffen, wie Evelyn ihre rund 804.000 Follower bei Instagram wissen ließ. "Ich hab mich um 20 Uhr vor die Glotze gelegt, auf die Couch, um eine Serie weiter zu gucken und bin eingeschlafen und jetzt aufgewacht", berichtete die gebürtige Düsseldorferin, die aktuell bei ihrer Mutter wohnt, am späten Dienstagabend.

Daran merke Evelyn immer, denn das passiere ihr eigentlich nie, dass die Herbstzeit beziehungsweise die kalte Jahreszeit losgehe.

"Ich hab auch alle Heizkörper auf fünf gestellt und kuschel die ganze Zeit in meiner Kuscheldecke", verriet die Kult-Blondine.