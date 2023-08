Evelyn Burdecki kauft im Baumarkt ein und entdeckt etwas Angsteinflößendes

Evelyn Burdecki (34) ist seit Mai wohnungslos in Deutschland und übernachtet daher immer bei ihrer Mutter. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

Erst vor wenigen Wochen überraschte Evelyn ihre Fans damit, dass sie auf der Mittelmeer-Insel eine neue Heimat gefunden habe. "Übrigens: Ich bleibe auch hier", verriet die 34-Jährige ihr Vorhaben damals beinahe nebensächlich.

Seit einigen Tagen wohnt sie nun einem Mietshaus auf den Balearen und lässt es sich dort gut gehen. "Ein Sommer, ein Buch, Strand und Meer! Einfach mal nur Familie und Freunde, das genieße ich sehr!", schrieb Evelyn kürzlich in einem Instagram-Post.

Doch jetzt ist die frühere "Bachelor"-Teilnehmerin in ihre eigentliche Heimat in die Bundesrepublik zurückgekehrt. Dort ging es dann erstmal auf Shopping-Tour. "Ich bin gerade im Baumarkt mit meiner Mutter, die läuft da vorne. Wir sind gerade nach Hause gekommen und meine Mutter wollte unbedingt in den Baumarkt, weil sie frische Blumen braucht", so die TV-Beauty.

Denn "durch den ganzen Regen", seien ihre Blumen im Garten "so ein bisschen überschwemmt worden und dadurch irgendwie kaputtgegangen."