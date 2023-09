Evelyn Burdecki lässt Fans rätseln: Verrät dieses Lebkuchenherz ihren Beziehungsstatus?

Muss Evelyn Burdecki ihr breites verliebtes Grinsen etwa verstecken? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Schon seit längerer Zeit scheint die 35-Jährige auf der Suche nach ihrem Traumprinzen zu sein, ist bislang allerdings noch nicht fündig geworden.

So die offizielle Version! Denn auf dem Münchner Oktoberfest - dort feierte die Düsseldorferin auch ihren Geburtstag - könnte sich dieser Zustand nun jüngst geändert haben.

Mit einem Lebkuchenherz und breitem Grinsen im Gesicht, fast so groß wie sie selbst, posierte die "Bachelor"-Kandidatin vergangener Tage auf dem Festgelände.

So weit, so gut. Richtig interessant wird es allerdings erst, wenn man einen genauen Blick auf den Schriftzug wirft. "Für meine Traumfrau" - aha!

Ist die ehemalige Liaison des Kölschen Kult-Sängers Willi Herren (†45) etwa in festen Händen? Lediglich die Worte "Happy Birthday to me 🥨❤️" schafften es in die Caption des zuckersüßen Schnappschusses.