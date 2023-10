Evelyn Burdecki läuft mit "Spezial-Make-up" durch Rom, ihrer Mama ist es peinlich

Rom (Italien) - Evelyn Burdecki sorgt nicht nur hierzulande für Aufsehen: Auch in der italienischen Hauptstadt Rom zieht die 35-jährige Kult-Blondine alle Blicke auf sich. Schuld ist ihr ganz spezielles Make-up!

Evelyn Burdecki (35) ist derzeit mit ihrer Familie in der italienischen Hauptstadt Rom unterwegs. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Nach dem Gala-Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis und einem pannenbehafteten Girls-Trip nach Amsterdam steht für die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin derzeit die Erfüllung eines Lebenstraums auf dem Programm.

Gemeinsam mit ihrer Mama und einigen anderen Familienmitgliedern gönnt sich Evelyn in der Tiber-Metropole derzeit eine Auszeit vom TV-Geschäft in der Heimat. Bis Samstag will die Reisegruppe ALLE Sehenswürdigkeiten abgeklappert haben.

Die Katakomben von Domitilla standen dabei als allererstes auf dem strammen Touri-Programm. Auf dem unterirdischen Friedhof gibt es auf vier bis fünf Meter hohen Etagen eingelassene Gräber aus dem ersten bis zum vierten Jahrhundert zu bestaunen.

Zum Abschluss eines aufregenden ersten Tages steuerte der Burdecki-Clan schließlich noch eine Eisdiele an. Evelyns Wahl fiel auf ein Waffelhörnchen mit Schokokugel. Eine folgenschwere Entscheidung.

"Schaut mal, was ich für eine Familie habe", beschwerte sich die 35-Jährige zu später Stunde in ihrer Instagram-Story. "Die haben mich jetzt 15 Minuten lang so rumlaufen lassen!"