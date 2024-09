Offene Worte von Evelyn Burdecki: So stellt sie sich ihre Zukunft vor

Köln/Düsseldorf - Verbringt Evelyn Burdecki etwa den Rest ihres Lebens als Dauersingle im Hotel Mama? Ganz so schlicht sind die Zukunftspläne der 36-Jährigen dann doch nicht gestrickt, wie sie jetzt offen ausplauderte!

Da Evelyn nach wie vor ein gern gesehener Gast in diversen TV-Formaten ist, verbringt sie aktuell ohnehin nur wenige Lebensphasen in den heimischen vier Wänden. Umso mehr genieße sie die "Quality Time" mit der 76-Jährigen, sobald sie zu Hause sei.

Aus diesem Grund kann die Kult-Blondine auch nicht verstehen, warum viele Kinder nach dem Auszug nie wieder in den Schoß der Eltern zurückkehren wollen. Immerhin sei ihre Mama schon älter und "die Zeit ist ja begrenzt".

"Meine Mutter ist die liebste Frau der Welt", schwärmte Evelyn am Rande der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln. Und weiter: "Sie ist wirklich so liebevoll und man kann sich nur zu Hause wohlfühlen."

Seit dem plötzlichen Tod ihres Vaters vor rund drei Jahren haust die frühere " Der Bachelor "-Kandidatin mit ihrer Mama Teresa (76) in einer Art Mädels-WG. Und das Miteinander klappt super, wie Evelyn jetzt in einem RTL-Interview betonte.

Auf Instagram gewährt die Kult-Blondine regelmäßig Einblicke in ihr turbulentes Leben. Nur die Suche nach Mr. Right gestaltet sich schwierig. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Ein Detail könnte die Idylle bei Familie Burdecki allerdings in Windeseile bröckeln lassen. Gemeint ist natürlich: Mr. Right! "Solange ich keinen Mann mit nach Hause bringe, ist es voll okay", witzelte die Düsseldorferin.

Aber was, wenn doch? Für diesen Fall hat Evelyn bereits vorgesorgt. Wie die Ex-Dschungelkönigin im Gespräch mit dem Privatsender weiter offenbarte, habe sie ihrer Mama extra einen Bungalow gekauft - "mit der Option zum Hochbauen".

Ihr Plan für die Zukunft scheint also bereits in Stein gemeißelt. Die 36-Jährige erklärt dazu: "Wenn mal der Richtige da sein sollte, könnte ich ja den Bungalow hochbauen." So sei sie immer noch bei ihrer Mutter, hätte aber einen separaten Eingang.

Noch scheint der Partner fürs Leben nicht in Sicht. Psychoanalytikerin Sandra Köhldorfer, die Evelyn auf ihrer Reise durch das Format "Topf sucht Burdecki" begleitete, glaubt das Dauersingle-Dasein des TV-Stars entschlüsselt zu haben.

Laut Auffassung der 43-Jährigen leide die Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln unter Decidophobie. "Das ist die übersteigerte Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen", erklärte die Expertin.