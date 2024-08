Evelyn Burdecki sorgt mit Kleid für Wirbel: Ist sie etwa schwanger?

Evelyn Burdecki (35) sucht seit vielen Jahren vergeblich nach dem Mann fürs Leben. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin ist hübsch und erfolgreich, doch der richtige Mann an ihrer Seite, der fehlt. Auch deshalb liegt ihr Wunsch nach einer eigenen Familie seit Jahren schon auf Eis.

In einer Instagram-Story berichtete Evelyn ihren 836.000 Fans jetzt davon, dass sie nur mit einem Handgepäckstück zu einem Event gereist sei. Um Platz für andere Dinge zu haben, verzichtete sie größtenteils auf ihre ganzen Klamotten.

Anschließend offenbarte die frühere "Bachelor"-Kandidatin, dass sich unter den ausgewählten Habseligkeiten, die sie auf ihrem Trip begleiten, auch "ein Schwangerschaftskleid" befindet.

Nanu, haben wir da etwas verpasst? "Ich weiß, ihr lacht mich aus und denkt euch: Was ist mit der wieder schiefgelaufen? Ich bin an dem Kleid vorbeigelaufen und ich fand es so schön", begründete Evelyn ihre Kaufentscheidung.

Ergänzend fügte sie noch hinzu: "Und ich sage euch: Ich passe da rein. Ich ziehe heute vielleicht ein Schwangerschaftskleid an. Vielleicht bringt es ja Glück."