Evelyn Burdecki sitzt auf Insel fest: "Hab wirklich versucht, hier wegzukommen"

Ibiza - Evelyn Burdecki (36) hatte es sich in den vergangenen Tagen auf Ibiza gut gehen lassen und wollte am Dienstag eigentlich zurück nach Deutschland fliegen - gegenwärtig sitzt das TV-Sternchen jedoch auf der Urlaubsinsel fest.

Evelyn Burdecki (36) wollte am Dienstag eigentlich zurück nach Deutschland fliegen - eigentlich ... © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Das schilderte die quirlige Blondine ihren mehr als 830.000 Instagram-Fans am Dienstagabend in ihrer Story, während sie im luftigen Sommeroutfit an der Strandpromenade entlang spazierte.

"Ich kann's grade selber gar nicht glauben, [...] ich bin immer noch auf Ibiza anstatt in Köln. Ich kann aber nichts dafür", lachte Evelyn in die Kamera und berichtete ihren Anhängern, dass sie eigentlich schon am Montagabend den Heimflug antreten wollte.

Aufgrund des schweren Unwetters im spanischen Valencia wurde dieser jedoch gecancelt - und das nicht nur einmal: Auch ihr Versuch, am nächsten Tag den Flieger gen Heimat zu nehmen, scheiterte, als der Flug der 36-Jährigen abermals gestrichen wurde.

Die Düsseldorferin saß somit fest! "Ich hab wirklich seit gestern versucht, hier wegzukommen, und ich komme nicht weg", beteuerte Evelyn lachend.