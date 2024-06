Wechselt Evelyn Burdecki die Seiten? Reality-Star liebäugelt mit neuem Job

Evelyn Burdecki (35) liebäugelt mit einem Job als Moderatorin einer Reality-Show. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

"Ich hätte total Lust, mal ein cooles Reality-Format zu moderieren", verrät die TV-Bekanntheit in einem Interview gegenüber Promiflash. Sie würde gerne mal die Seiten wechseln, denn sie wisse ja, wie es sei - und sie könne die Kandidaten richtig spüren.

"Ich weiß, wie es ist, weil ich ja schon selber öfter mal in einem Reality-Format dabei war", so Evelyn.

Bekannt wurde die 35-Jährige durch "Take Me Out". Anschließend suchte die Tochter polnischer Eltern bei "Der Bachelor" ihre große Liebe. Danach war sie dann auch noch im "Dschungelcamp" zu sehen.

Welche Art von Show sie moderieren möchte, wäre ihr in diesem Zusammenhang jedoch egal.

"Also egal, ob Spiele-Show oder Dating-Format. Alles, was dazu gehört, da hätte ich Lust drauf", gibt sie preis.