Evelyn Burdecki zeigt Fans ganz privates "Morgenritual": "Das hab ich jetzt nicht gemacht!"

Evelyn Burdecki hält ihre Instagram-Fans auf ihrem Kanal regelmäßig auf dem Laufenden. © Instagram/evelyn_burdecki

Am Mittwoch lieferte Evelyn ihren mehr als 800.000 Anhängern neue - und ziemlich authentische - Bilder, als sie sich am Morgen in ihrer Story meldete und zunächst gewohnt fröhlich in die Handykamera quasselte.

Dabei hatte die einstige "Bachelor"-Teilnehmerin nicht nur zwei goldene Augenpads aufgelegt, sondern fuchtelte zudem mit einem surrenden Nasenhaartrimmer vor ihrem Gesicht herum, der schließlich auch vor laufender Kamera zum Einsatz kam.

"Was ich jeden zweiten Morgen mache, ist so ein bisschen die Härchen wegmachen, mit dem besten Nasentrimmer der Welt [...]. Der bekommt fast jedes Haar", schwärmte Evelyn, während sie die Handhabung des Geräts anschaulich vorführte und ihren Fans damit unvermittelt ganz private Einblicke in ihr "Morgenritual" lieferte.