Nach 5 Tagen Ski-Kurs: Evelyn Burdecki will schwarze Piste fahren

Evelyn Burdecki (35) plant mit ihrer Familie dieses Jahr ein besonderes Weihnachtsfest in den Bergen Österreichs. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Evelyn ist bekanntlich ein sehr familienverbundener Mensch - so steht es außer Frage, dass die quirlige Blondine Weihnachten im Kreise ihrer Liebsten verbringen wird, darunter Mama Theresa, Schwester Margarete und Bruder Thomas.

In diesem Jahr sitzt die Familie allerdings nicht im heimischen Düsseldorf unter dem Tannenbaum, sondern in den Bergen Österreichs. Das verkündete die einstige Dschungelkönigin ihren mehr als 800.000 Instagram-Fans am Dienstag in ihrer Story.

"Wir sind das erste Mal in den Bergen und ich freue mich riesig", offenbarte Evelyn - und verriet noch mehr! Denn die Burdeckis reisen offenbar nicht nur zum Ausspannen ins Nachbarland.

"Die Skisachen sind schon gepackt", erklärte das TV-Sternchen vielversprechend und kündigte zudem an, auch einen Ski-Kurs besuchen zu wollen.