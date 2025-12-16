Vier Jahre nach Schicksalsschlag: Evelyn Burdecki stellt sich ihrem größten Verlust

Düsseldorf - Viele Menschen genießen das Weihnachtsfest zu Hause in den eigenen vier Wänden. Bei Evelyn Burdecki war dies vier Jahre lang nicht der Fall, doch in diesem Jahr gibt es bei der 37-Jährigen eine Rolle rückwärts.

Evelyn Burdecki (37) feiert das erste Mal seit vier Jahren Weihnachten wieder in den eigenen vier Wänden. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

"Ich freue mich riesig darauf, endlich wieder in den eigenen vier Wänden Weihnachten zu feiern", gibt die TV-Blondine gegenüber "BILD" preis.

Rückblick: Im Jahr 2021 hatte die ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin ihren Eltern ein Haus in Düsseldorf gekauft. Doch Ende November folgte dann ein Schicksalsschlag für die redselige 37-Jährige - ihr geliebter Vater Klemens (†76) verstarb plötzlich an einem Herzinfarkt.

"Es war einfach zu traurig und schwer und wir haben uns immer an den traurigsten Tag unseres Lebens erinnert", gesteht Evelyn.

Daher sei die Familie über die Festtage stets aus den eigenen vier Wänden geflohen und habe Weihnachten woanders verbracht.

Im vergangenen Jahr feierte Evelyn zum Beispiel gemeinsam mit ihrer Mutter, der älteren Schwester und ihrem Bruder in ihrem alten Heimatdorf in Polen.

Auch wenn ihr Vater nicht mehr dabei sein kann, trägt Evelyn ihn immer im Herzen bei sich - so auch an Weihnachten.