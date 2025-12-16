Vier Jahre nach Schicksalsschlag: Evelyn Burdecki stellt sich ihrem größten Verlust
Düsseldorf - Viele Menschen genießen das Weihnachtsfest zu Hause in den eigenen vier Wänden. Bei Evelyn Burdecki war dies vier Jahre lang nicht der Fall, doch in diesem Jahr gibt es bei der 37-Jährigen eine Rolle rückwärts.
"Ich freue mich riesig darauf, endlich wieder in den eigenen vier Wänden Weihnachten zu feiern", gibt die TV-Blondine gegenüber "BILD" preis.
Rückblick: Im Jahr 2021 hatte die ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin ihren Eltern ein Haus in Düsseldorf gekauft. Doch Ende November folgte dann ein Schicksalsschlag für die redselige 37-Jährige - ihr geliebter Vater Klemens (†76) verstarb plötzlich an einem Herzinfarkt.
"Es war einfach zu traurig und schwer und wir haben uns immer an den traurigsten Tag unseres Lebens erinnert", gesteht Evelyn.
Daher sei die Familie über die Festtage stets aus den eigenen vier Wänden geflohen und habe Weihnachten woanders verbracht.
Im vergangenen Jahr feierte Evelyn zum Beispiel gemeinsam mit ihrer Mutter, der älteren Schwester und ihrem Bruder in ihrem alten Heimatdorf in Polen.
Auch wenn ihr Vater nicht mehr dabei sein kann, trägt Evelyn ihn immer im Herzen bei sich - so auch an Weihnachten.
Ganz traditionell: Evelyn Burdecki geht an Weihnachten in die Kirche
"Ich stelle mir vor, wie er mit mir zusammen den Baum schmückt und heimlich die guten Pralinen klaut", verrät sie lachend.
Das sei ihr kleiner "Evelyn-Emotional-Moment" zwischen all dem Durcheinander.
Ganz traditionell geht Familie Burdecki an Weihnachten auch in die Kirche. Dort entzündet sie dann gemeinsam eine Kerze und nimmt sich einen Moment der Stille.
"Mein Papa ist immer dabei - im Herzen und in unseren kleinen Ritualen", so die einstige Dschungelkönigin.
Gefeiert wird dieses Jahr nur mit der engsten Familie und Freunden, bei denen man sich nicht erklären müsse, warum man im Jogginganzug unterm Weihnachtsbaum sitzt, führt die 37-Jährige aus.
Das Gute daran sei, dass es keine Förmlichkeiten und keinen Stress gebe, dafür aber sehr viel Essen "und ein[en] Bauch so voll, dass man kurz vorm Umkippen ist", erklärt Evelyn abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)