Ex-Bachelor-Babe Diana Kaloev unterläuft dicker Patzer! Deshalb muss ihr Traumurlaub warten

Köln - Eigentlich hätte Influencerin Diana Kaloev (26) in diesen Stunden auf dem Weg in den Traumurlaub sein sollen. Doch ein dicker Patzer machte dem einstigen Bachelor-Babe einen fetten Strich durch die Rechnung.

Aber wozu gibt es Freundinnen, die in allerhöchster Not füreinander da sind? Eine davon ist Mona, die im Auftrag der Influencerin auf die Suche nach dem Ausweis geht.

Doch daraus wird vorerst leider nichts. Schuld daran ist die gebürtige Bergisch Gladbacherin selbst! Schon am Flughafen angekommen meldete sich Diana bei ihren fast 200.000 Fans und beichtete den dicken Fauxpas.

Schon am Donnerstag berichtete die 26-Jährige ihrer Community, am heutigen Freitag endlich wieder Richtung Paradies aufbrechen zu wollen.

Die Bachelor-Teilnehmerin von 2020 zeigt gerne, was sie hat. © Montage: Screenshot/Instagram/Diana Kaloev

Bemitleidet sich die Urlauberin einfach selbst. "Meine Schusseligkeit hat damit ein ganz anderes Level erreicht 🤡🤡🤡"

Und ihr Traumurlaub? Getreu dem Motto "Aufgeschoben statt aufgehoben" will die 26-Jährige am morgigen Samstag samt Ausweis gen Mykonos aufbrechen.

Fraglich ist nur, wer die sympathische Bergisch Gladbacherin begleiten wird. Erst vor Kurzem soll Diana mit Bundesliga-Star Julian Brandt (27) von Borussia Dortmund auf gemeinsamer Liebesreise unterwegs gewesen sein.

Ob sie auch diesmal in Begleitung des ehemaligen Leverkuseners sein wird, ist mehr als fraglich. Schließlich startet in diesen Tagen auch in Dortmund die Vorbereitung auf die neue Saison.

Mit heißen Schnappschüssen vom Pool wird die 26-Jährige den Kicker und ihre Fans aber bestimmt weiterhin versorgen.