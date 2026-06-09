Ex-"Bachelor" feiert Traumhochzeit mit seiner Jenny: Plötzlich steht eine andere "Braut" vor ihm
Hamburg/Barcelona - Im März 2026 gaben sich Sebastian Klaus (38) und seine Jenny (28) bereits standesamtlich das Jawort. Vergangenes Wochenende ging es dann endlich nach Barcelona, um dort mit Freunden und Familie die große Traumhochzeit zu feiern. Doch kurz vor der Zeremonie wurde der Ex-"Bachelor" noch ordentlich aufs Korn genommen.
Während es einige Brautpaare bevorzugen, sich in Kleid und Anzug vor dem Altar das erste Mal in voller Pracht bestaunen zu können, entscheiden sich andere Pärchen wiederum dazu, das Outfit des jeweils anderen in einem privaten Moment kurz vor der Zeremonie zu begutachten.
Sebastian und Jenny hatten sich offenbar für die zweite Variante entschieden. Ganz gespannt steht der 38-Jährige in seinem hellblauen Anzug mit geschlossenen Augen bereit, um sich gleich zu seiner Jenny umzudrehen. Sanft wird er von hinten am Nacken berührt, um signalisiert zu bekommen: Jetzt ist der Moment gekommen, dass er sich umdrehen darf.
Doch statt nun das erste Mal einen Blick auf seine Jenny im Brautkleid werfen zu können, steht plötzlich eine ganz andere "Braut" vor ihm: Ex-"Bachelor"-Kollege Dennis Gries (33) warf sich doch tatsächlich ein kurzes Brautkleid über, dazu mit einem Schleier und einem Brautstrauß in der Hand.
Sebastian traut seinen Augen kaum, als er begreift, dass sich sein Kumpel gerade einen mächtigen Spaß erlaubt. Sofort brechen die beiden in lautes Gelächter aus. Festgehalten ist die Aktion in einem Video auf Instagram. "He said yes!", schreibt Dennis mit einem Augenzwinkern zu dem Beitrag.
Hochzeit von Sebastian Klaus und seiner Jenny: Einige Ex-"Bachelor" unter den Gästen
Doch Spaß beiseite - bereits mehrere Videos kursieren von der Traumhochzeit seit dem Wochenende auf Social Media: Jenny im langen, weißen Hochzeitskleid, Brautstrauß-Werfen, Emotionen, eine Location mit direktem Blick aufs Wasser, weißen Stühlen und vielen Blumen.
Bereits vor dem großen Tag feierten alle Gäste ein gemeinsames Welcome-Event. Neben Dennis Gries und seiner Freundin Katja, die sich 2024 sogar in der RTL-Show kennenlernten, waren jedoch noch weitere bekannte Gesichter aus "Der Bachelor" unter den Hochzeitsgästen.
Niko Griesert (35), der Rosenkavalier aus dem Jahr 2021, Dominik Stuckmann (34), der ein Jahr später die Rosen verteilte, sowie David "Dee" Jackson (36), der 2023 nach der Liebe im TV suchte, waren dabei. Während Stuckmann und Jackson in Begleitung ihrer Partnerinnen Anna und Lissy mitfeierten, kam Griesert als Single.
Kennengelernt hat Sebastian seine Jenny zwar nicht im Rahmen der RTL-Show, allerdings bereits kurz nach der Ausstrahlung. Im August 2024 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Im Juni 2025 dann der Antrag am Comer See. Welchen Nachnamen das Paar nun trägt?
Seit der Hochzeit heißt der Immobilien-Experte offiziell Sebastian Koepper, trägt damit den Namen seiner Frau. In der Öffentlichkeit tritt er bislang jedoch weiterhin als Sebastian Klaus auf.
Titelfoto: Fotomontage: IMAGO / Gartner, Screenshots Instagram/jenny.kppr, _sebastianklaus_