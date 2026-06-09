Ex-"Bachelor" feiert Traumhochzeit mit seiner Jenny: Plötzlich steht eine andere "Braut" vor ihm

Hamburg/Barcelona - Im März 2026 gaben sich Sebastian Klaus (38) und seine Jenny (28) bereits standesamtlich das Jawort. Vergangenes Wochenende ging es dann endlich nach Barcelona, um dort mit Freunden und Familie die große Traumhochzeit zu feiern. Doch kurz vor der Zeremonie wurde der Ex-" Bachelor " noch ordentlich aufs Korn genommen.

Ex-"Bachelor" Sebastian Klaus (38) und seine Jenny (28) haben in Barcelona ihre Traumhochzeit gefeiert. (Archivfoto) © IMAGO / Gartner

Während es einige Brautpaare bevorzugen, sich in Kleid und Anzug vor dem Altar das erste Mal in voller Pracht bestaunen zu können, entscheiden sich andere Pärchen wiederum dazu, das Outfit des jeweils anderen in einem privaten Moment kurz vor der Zeremonie zu begutachten.

Sebastian und Jenny hatten sich offenbar für die zweite Variante entschieden. Ganz gespannt steht der 38-Jährige in seinem hellblauen Anzug mit geschlossenen Augen bereit, um sich gleich zu seiner Jenny umzudrehen. Sanft wird er von hinten am Nacken berührt, um signalisiert zu bekommen: Jetzt ist der Moment gekommen, dass er sich umdrehen darf.

Doch statt nun das erste Mal einen Blick auf seine Jenny im Brautkleid werfen zu können, steht plötzlich eine ganz andere "Braut" vor ihm: Ex-"Bachelor"-Kollege Dennis Gries (33) warf sich doch tatsächlich ein kurzes Brautkleid über, dazu mit einem Schleier und einem Brautstrauß in der Hand.

Sebastian traut seinen Augen kaum, als er begreift, dass sich sein Kumpel gerade einen mächtigen Spaß erlaubt. Sofort brechen die beiden in lautes Gelächter aus. Festgehalten ist die Aktion in einem Video auf Instagram. "He said yes!", schreibt Dennis mit einem Augenzwinkern zu dem Beitrag.