Ex-Bachelor verrät seine Hochzeitspläne: "Man heiratet wirklich am liebsten nur einmal"
Hamburg - Es wird der Höhepunkt ihrer bisherigen Beziehung! In wenigen Monaten werden der ehemalige Bachelor Sebastian Klaus (37) und seine Partnerin Jenny Koepper (27) heiraten. Nun hat das Paar erste Details über die Hochzeit verraten.
Im Juni 2025 packte der Ex-Rosenkavalier all seinen Mut zusammen. Vor der malerischen Kulisse des Comer Sees ging Sebastian vor seiner Jenny auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Mittlerweile ist das Paar tief in den Planungen für ihre Hochzeit versunken.
"Man kann gar nicht glauben, wie schnell die Zeit seit Juni im vergangenen Jahr vergangen ist", erklärte das Paar im gemeinsamen RTL-Interview. "In weniger als zweieinhalb Monaten findet unsere standesamtliche Hochzeit statt."
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, doch über einen Aspekt waren die beiden schockiert. "Man heiratet wirklich am liebsten nur einmal", verriet der 37-Jährige und spielte damit auf die immensen Kosten einer Hochzeit an. "Vor allem im Bereich der Floristik sind wir überrascht und erleben wirklich auch zum Teil enorme preisliche Unterschiede", ergänzte Jenny.
Der Plan für das Standesamt steht zumindest schon: Es wird im kleinen Rahmen in Hamburg gefeiert. Wobei Jenny sich nicht ganz an die Vorgaben hielt. "Ich habe mich beim Brautkleidkauf etwas verloren, weshalb ich nun zwei Stück habe. Daher wird auch die standesamtliche Hochzeit recht feierlich", gestand sie.
Ex-Bachelor Sebastian Klaus und Jenny feiern Traumhochzeit im Ausland
Aber das ist noch nicht alles. Die große Fete steigt schließlich im Sommer. "Wir feiern im Juni auf einer Burg nahe Barcelona. Es wird also eine Auslandshochzeit", erklärte Sebastian.
Sie hoffen, dass die Kosten die Gäste nicht abschrecken. "So schön eine Hochzeit im Ausland auch ist. Natürlich hoffen wir, dass wir mit Blick auf Anreise - und Hotelkosten nicht zu viele Freunde und Gäste verlieren", gab es bei dem Paar Bedenken.
Mit dabei, das haben sie bereits verraten, ist Sebastians Bachelor-Kollege Dennis Gries (32) mit seiner Katja (30). Dieser hatte in der Kuppelshow im Gegensatz zum baldigen Bräutigam seine Herzdame gefunden.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/_sebastianklaus_ (2)