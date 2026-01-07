Ex-Bachelor verrät seine Hochzeitspläne: "Man heiratet wirklich am liebsten nur einmal"

Hamburg - Es wird der Höhepunkt ihrer bisherigen Beziehung! In wenigen Monaten werden der ehemalige Bachelor Sebastian Klaus (37) und seine Partnerin Jenny Koepper (27) heiraten. Nun hat das Paar erste Details über die Hochzeit verraten.

Ex-Bachelor Sebastian Klaus (37) und seine Partnerin Jenny (27) werden in wenigen Monaten heiraten. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/_sebastianklaus_ (2)

Im Juni 2025 packte der Ex-Rosenkavalier all seinen Mut zusammen. Vor der malerischen Kulisse des Comer Sees ging Sebastian vor seiner Jenny auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Mittlerweile ist das Paar tief in den Planungen für ihre Hochzeit versunken.

"Man kann gar nicht glauben, wie schnell die Zeit seit Juni im vergangenen Jahr vergangen ist", erklärte das Paar im gemeinsamen RTL-Interview. "In weniger als zweieinhalb Monaten findet unsere standesamtliche Hochzeit statt."

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, doch über einen Aspekt waren die beiden schockiert. "Man heiratet wirklich am liebsten nur einmal", verriet der 37-Jährige und spielte damit auf die immensen Kosten einer Hochzeit an. "Vor allem im Bereich der Floristik sind wir überrascht und erleben wirklich auch zum Teil enorme preisliche Unterschiede", ergänzte Jenny.

Der Plan für das Standesamt steht zumindest schon: Es wird im kleinen Rahmen in Hamburg gefeiert. Wobei Jenny sich nicht ganz an die Vorgaben hielt. "Ich habe mich beim Brautkleidkauf etwas verloren, weshalb ich nun zwei Stück habe. Daher wird auch die standesamtliche Hochzeit recht feierlich", gestand sie.