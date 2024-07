Clea-Lacys Zwillinge sind da! Bachelor-Gewinnerin erstmals Mutter geworden

Clea-Lacy und ihr Mann sind Eltern von Zwillingen geworden. © Screenshot/Instagram/clea_lacy

Und ihr Glück gibt es direkt im Doppelpack. Denn die 33-Jährige brachte Zwillinge auf die Welt.

"Am 26.07. gegen 01.51 Uhr und 01.54 Uhr stand für uns die Welt kurz still. ♥️ Unsere beiden starken Kämpfer haben in dieser Nacht das Licht der Welt erblickt", schreibt die frisch gebackene Mama auf Instagram.

"Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen. Beide sind wohlauf und es geht ihnen super. Wir sind überschüttet vor Liebe und Glück."

Mit "wir" meint sie sich und Ehemann Hasim, der ebenfalls auf dem Foto zu sehen ist und Clea-Lacy einen Kuss auf die Stirn gibt. Beide heirateten im November des vergangenen Jahres, trennten sich aber noch während der Schwangerschaft. Gerüchten zufolge könnte seine Untreue schuld gewesen sein. Sie sei "gebrochen", wie sie ihren Fans damals mitteilte.