Schwangere Clea-Lacy Juhn verkündet Ehe-Aus: "bin gebrochen"

Clea-Lacy Juhn (32) ist in der 23. Schwangerschaftswoche. © Clea-Lacy Juhn/Instagram

Die ehemalige "Der Bachelor"-Gewinnerin und ihr Ehemann Hasim lernten sich Anfang 2023 kennen. Dann ging alles ganz schnell. Bereits im November gaben sie sich das Ja-Wort. Im Februar 2024 verkündete Clea-Lacy ihre Zwillings-Schwangerschaft.

Nun das überraschende Ehe-Aus!

In ihrer Instagram-Story schreibt die enttäuschte Schauspielerin: "Vor mir steht eine neue Lebensaufgabe, auf die es sich zu konzentrieren gilt. Ich weiß aktuell manchmal nicht, wie ich den bevorstehenden Tag packen soll."

"Ich bin gebrochen, wie ich es vorher noch nie in meinem Leben gewesen bin", führt sie fort.

Für ihre beiden ungeborenen Söhne will sie jedoch alles geben. "Ich werde zukünftig alleinerziehend sein. Ich werde eine Löwenmama sein, werde für sie da sein und werde ihnen all meine Liebe schenken, die ich habe", so Clea-Lacy.