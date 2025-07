Kuscheln statt Küchenschlacht: TV-Köchin mit privaten Einblicken nach der Geburt

Am Wochenende ist TV-Köchin Zora Klipp (35) zum ersten Mal Mutter geworden. © Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, Screenshot zorilipanski/Instagram

Eigentlich sprudelt die Gastronomin, die auch hinter der "Weidenkantine" in Hamburg-Eimsbüttel und dem "Blattgold" in der Schanze steckt, nur so vor Worten - doch für ihre wohl emotionalste Verkündung reichten ihr zwei Begriffe: "Snuggles and Snacks" - Kuscheln und Snacks.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige ihr ganz persönliches Glück mit ihren rund 108.000 Followern - und das ohne große Inszenierung, sondern mit echten Momenten aus dem Wochenbett.

Die Bilder zeigen, wie ihr Partner das Neugeborene vorsichtig aus dem Krankenhaus trägt, wie Klipp die winzigen Füßchen ihres Babys in den Händen hält und natürlich, wie sie sich selbst mit kulinarischer Energie versorgt: Franzbrötchen, belegtes Brot, Dürüm, Risotto und Kaffee.

Name, Geschlecht, Größe und Gewicht ihres ersten Kindes behielt sie aber noch für sich. Die Fans feiern die ehrlichen und ungeschönten Einblicke in ihre ersten Tage als Mama.