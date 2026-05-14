Ex-Bachelorette liebt diesen Schauspiel-Star

Köln - Ex- Bachelorette Sharon Battiste (34) ist wieder vergeben. Der neue Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter.

Ihr Glück sollen nun alle sehen. Tijan Njie und Sharon Battiste (beide 34) genießen ihre Liebe. © Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/Instagram/

Bereits Anfang der Woche postete sie ein Video, das keine Zweifel daran ließ, dass sie wieder in festen Händen ist. Am Mittwoch folgte ein weiterer Couple-Schnappschuss.

"Ich möchte euch gerne noch etwas sagen", schrieb sie zu dem Video, das sie mit Schauspieler Tijan Njie (34) zeigt.

Einem größeren Publikum wurde der 34-Jährige bekannt, als er im Juli 2018 für mehr als drei Jahre den Moritz Brunner in der RTL-Serie "Alles was zählt" spielte. Es folgte der vierte Platz bei "Let's Dance" 2020. Im Januar 2026 ermittelte er im Bremer Tatort.

Wie lange die beiden schon zusammen sind, verrieten sie nicht. Klar ist nur, dass jetzt jeder ihr Liebesglück sehen soll.