Ex-Flirt packt aus: Bröckelt das Saubermann-Image von Reality-Star?

Bonn - In einer explosiven Story rechnet die Influencerin Lena Goldstein (27) mit einem bekannten Mann aus der TV-Welt ab. Bringt sie damit ein scheinbar perfektes Image zum Einsturz?

Alles in Kürze

Dann behauptet sie, dass er bei einem Event seiner Marke in Berlin , wo Lena auch eingeladen war, mit einer anderen blonden Frau beim Knutschen gesichtet wurde.

Das Ganze habe sie sehr getriggert. Obwohl ihr Körper deutliche Warnsignale gegenüber "C" aussandte, habe sie diese lange nicht ernst genommen.

Lena berichtet von starkem Love-Bombing: Er habe sie schon nach kurzer Zeit seinen Eltern vorgestellt und von einer gemeinsamen Zukunft gesprochen, in der sie sich gegenseitig heilen können.

"Mich kotzt es an, wenn Menschen immer so tun als wären sie ein Opfer, dabei sind sie selber die Täter", erklärt sie aufgebracht in ihrer Story.

Dabei handelt es sich nach ihren Aussagen um einen Mann, dessen Name mit "C" beginnt, und der eine Firma aus dem Kosmetikbereich hat, die mit "B" anfängt. Mehr Details möchte sie erstmal nicht preisgeben.

Lena, bekannt aus der Show "Dating Naked" , spricht in ihrer Story über eine TV-Persönlichkeit, die sie kürzlich gedatet hatte.

Steckt hinter den Vorwürfen der bekannte Reality-Star Can Kaplan (29)? © Screenshot: Instagram/ckkaplan_

Die Details lassen Raum für Spekulationen: Handelt es sich hierbei etwa um Can Kaplan, den Ex-Freund von Walentina Doronina (25)? Sein Name beginnt mit "C", außerdem heißt seine Kosmetik-Firma "Beautinda".

Nachdem Walentina ihn bei der Reality-Show "Germany Shore" betrogen hatte, schien das Bild des scheinbaren Opfers bestätigt. Bis dahin genoss er einen makellosen Ruf als sympathischer Saubermann mit toxischer Freundin.

Nach der Trennung wurde Walentina laut und erhob schwere Vorwürfe gegenüber Can, unter anderem wegen häuslicher Gewalt.

Zwar bestätigt Lena, dass sie eine gewisse "W" nicht leiden kann, räumt ihr aber in vielen Punkten Recht ein, unter anderem was das toxische Verhalten von "C" betrifft.

27-Jährige erzählt zudem, dass sie zahlreiche Beweisaufnahmen besitzt. Bringt sie damit bald Licht ins Dunkle?