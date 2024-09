Er gehörte zum engsten Kreis von Michael Schumacher: Darum war Willi Weber nicht auf Ginas Hochzeit

Mallorca/Köln - Am Samstag feierten Gina Schumacher (27) und ihr Iain Bethke (28) auf dem Familienanwesen auf Mallorca eine wahre Traumhochzeit . Ein langjähriger Weggefährte der Schumachers war aber nicht dabei.

Nun hat er erklärt, warum er den Feierlichkeiten ferngeblieben ist. "Ich war nicht eingeladen", berichtet Weber der BILD -Zeitung. "Aber ich hätte auch bei einer Einladung nicht an der Hochzeit teilgenommen."

Als Manager war er nicht nur an ihren großen Erfolgen beteiligt, sondern kennt auch Michaels Tochter Gina schon seit ihrer frühesten Kindheit. Am wichtigsten Tag ihres bisherigen Lebens war er dennoch nicht dabei.

Jahrzehntelang gehörte Willi Weber (82) zum engsten Kreis von Ex- Formel-1 -Weltmeister Michael Schumacher (55) und Bruder Ralf (49).

Am Samstag gaben sich Gina Schumacher (27) und Iain Bethke (28) auf dem Familienanwesen der Schumachers auf Mallorca das Jawort. © @tali__photography/dpa

Zumal er eigenen Aussagen zufolge den Kontakt zur Familie Schumacher schon vor Jahren verloren hatte - seit dem dramatischen Ski-Unfall von Michael 2013. "Ich habe unter den Folgen seines Unfalls genug gelitten. Drei Jahre lang, das reicht", meint der 82-Jährige.

An die Zeit an der Seite des ehemaligen Sportstars denkt er trotzdem noch gern zurück. Michael sei einer seiner besten Freunde gewesen - und mehr noch: "Ein Sohn, den ich nie hatte", so Weber.

Gina wünscht der 82-Jährige in ihrem neuen Lebensabschnitt ganz viel Glück! "Ich hoffe, sie hat den richtigen Mann erwischt, das ist ja immer wichtig. Ich wünsche ihr, dass alles gut geht und sie glücklich wird."

Schließlich könne das Leben auch im hohen Alter noch schön sein. "Man muss es nur mit den richtigen Menschen verbringen", betont der 82-Jährige.