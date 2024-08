"Ex on the Beach"-Juliette mit unerwünschtem Besucher im Haus: "Ich könnte echt heulen"

"Ex on the Beach"-Teilnehmerin Juliette Lau hat unerwünschten Spinnen-Besuch im Haus - und scheint den Tränen nah.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Ist es ein Fleck? Ist es eine Fliege? Nein, es ist leider etwas anderes! "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Juliette Lau (23) hat einen unerwünschten Besucher im Haus - und wirkt den Tränen nah.

"Leute, ich habe mich gerade gefragt, was das Schwarzes ist", erklärt die Leipzigerin in ihrer aktuellen Instagram-Story. "Ich dachte, das ist eine Fliege, aber nein, es ist einfach eine Spinne!" Dazu scheinen dem Reality-TV-Sternchen zahlreiche Fragen in den Kopf zu kommen: "Was macht sie in meinem Bad? Und warum ist sie so groß? Und warum ist sie überhaupt in meinem Haus?", will die 23-Jährige wissen. Sichtlich verzweifelt wiederholt die unglückliche Entdeckerin immer wieder einen Wunsch: "Bitte, geh doch einfach, bitte, verlass mein Haus und lass mich in Ruhe, bitte, geh!" Promis & Stars Olympia-Besuch endet in Zelle: US-Rapper Travis Scott nach Suff-Schlägerei festgenommen Doch keine Chance - das achtbeinige Tierchen macht überhaupt keine Anstalten zu verschwinden. Juliettes Reaktion: "Ey Leute, ich könnte echt heulen." Ihre große Befürchtung: "Die kommt bestimmt noch in mein Zimmer gekrabbelt."