"Ex on the Beach"-Juliette verrät, worauf sie bei Männern steht: "Ein Kuschelbauch"

Leipzig - Den passenden Partner zu finden ist schwer - das weiß auch Reality-Sternchen Juliette Lau (23), hat sie doch an mehreren Dating-Formaten teilgenommen. Aber wie sollte ihr Traummann eigentlich sein? Das hat die Leipzigerin jetzt verraten.

Juliette Lau (23) steht auf trainierte Männer - der Bauch darf allerdings kuschelig sein. © Montage: Instagram/juicyjuuly

Bei einer Instagram-Fragerunde mit dem Titel "Alles was ihr wissen wollt" erkundigte sich ein Follower: "Was ist dein Typ Mann?" - und die Antwort der 23-Jährigen viel wenig überraschend aus, bis auf ein Detail.

Zunächst erlaubte sich die "Ex on the Beach"-Teilnehmerin allerdings einen Scherz und postete eine Red Flag: "Spaß, haha."

Dann zählte sie schließlich wirkliche Punkte auf: "Ich stehe auf Männer, die wissen, was sie wollen, mich zum Lachen bringen können."

Soweit die inneren Werte - und welche Rolle spielt das Aussehen? "Vom Optischen müssen sie natürlich groß sein, trainiert", so die Sächsin.