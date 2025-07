Bierchen, Märchenschloss und ein Kuhfuß: Fabian Kahl tankt Kraft für "Bares für Rares"

Delitzsch - Bevor die Dreharbeiten für "Bares für Rares" in der nächsten Woche beginnen, genießt Trödelhändler Fabian Kahl (33) sein letztes freies Wochenende in der sächsischen Wildnis bei Delitzsch. Dass sich der naturbegeisterte Spezialist für Kunst, Schmuck und Antiquitäten auch in seiner Freizeit in historischen Gemäuern herumtreibt, überrascht dabei kaum.