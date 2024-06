Nächster Trauerfall bei Familie Ritter: Karins zweitjüngster Sohn Andy verstorben!

Karin Ritter und drei ihrer sechs Kinder gelangten mit fragwürdigen TV-Beiträgen deutschlandweit zu trauriger Berühmtheit. Mehr als ein Vierteljahrhundert begleitete "stern TV" die Familie. Seit 1994 erhielten die Zuschauer einen Einblick in eine Welt, in der die Söhne, damals noch keine zehn Jahre alt, ungeniert den Hitlergruß zeigten und zusammen mit Mutter Karin ("Raus mit die Viechor") frei heraus gegen Ausländer hetzten.

In einem Stream mit seinen Brüdern René und Norman erklären diese, dass sich der jahrelang drogenabhängige Andy "den goldenen Schuss gesetzt" habe. Eine Umschreibung dafür, dass der 39-Jährige an einer Überdosis starb.

Wie der YouTube-Kanal "The Real One" enthüllte, verstarb Karins zweitjüngster Sohn Andy im vergangenen Jahr im Alter von 39 Jahren.

Wie der Rest seiner Familie lebte auch Andy in schwierigen Verhältnissen. Karins zweitjüngster Sohn war jahrelang drogenabhängig. Auch er saß eine Zeit lang im Gefängnis. © YouTube/sternTV

Wie es ihm und seinen Brüdern nach dem Tod ihrer Mutter erging, ist in weiten Teilen unklar. 2020 erklärte Karin Ritter, dass sie nicht mehr mit "stern TV" zusammenarbeiten wolle. Die Familie verschwand von der Bildfläche.

Andy trat noch in zwei Videos des YouTube-Kanals "The Real One" auf. Darin sagte er unter anderem, dass es ihm gut gehe. Kontakt zu seinen Brüdern habe er zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt.

In dem jüngsten Stream erklären Norman und René nun, dass die Familie nicht mal genug Geld gehabt habe, um einen Grabstein mit Andys Namen und Lebensdaten zu versehen. Norman habe als Tätowierer gearbeitet, um das Geld aufzutreiben.