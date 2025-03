Andy Ritter (†37) stirbt überraschend: "Ich dachte, die verarschen mich"

Andy hatte zuletzt in München gewohnt, wo er 2023 im Alter von 37 Jahren verstirbt. © RTL

Zuletzt lebte Andy in München, wo er eine Beziehung mit Nicole führt. Sie hatte ihn bei stern TV gesehen, ihn via Facebook kontaktiert. Die Liebe ist so groß, dass er seine Zelte in Köthen (Sachsen-Anhalt) abbricht und in die bayrische Landeshauptstadt übersiedelt. Das alles wird im zweiten Teil der VOX-Doku "30 Jahre Familie Ritter" gezeigt.

Wie er ist auch Nicole obdachlos. Sie hat vor Kurzem ihren Mann an Fentanyl-Missbrauch verloren. Die gemeinsame Tochter kam in Obhut.

In einer Straßenunterführung pennen die beiden, konsumieren weiter Drogen, trinken Alkohol. Zum Drehzeitpunkt befindet sich Nicole in Behandlung in einem Krankenhaus, nachdem sie wegen einer Knieentzündung kurz vor einer Sepsis steht.

"Sie ist mein Fels in der Brandung, sie ist mein Lebenselixier. Ohne sie würde ich nicht mehr leben, wirklich", schwärmt der 37-Jährige. Er hat Angst um ihre Gesundheit und: "Ich wünsche, dass wir das schaffen, mein Schatz." Raus aus den Drogen, runter von der Straße. Das war Andys großer Wunsch. Er sollte ihm verwehrt bleiben.