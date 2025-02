Familie Ritter muss raus aus ihrem Haus: "Wie soll ich'n das schaffen mit meine Beene?"

Köthen - 30 Jahre nach Beginn der Dreharbeiten bei Familie Ritter in Köthen ( Sachsen-Anhalt ) strahlt stern TV teilweise unveröffentlichtes Bildmaterial aus. Im neuesten Streifen geht es um die Zwangsräumung der Augustenstraße, die nur mit einem großen Polizeieinsatz vonstattengeht.

Auch Andy (†39) verhält sich unkooperativ, will seine Wohnung im Anbau nicht verlassen. "Nimm' die Pfoten von mir weg, du F***e, du Assi", bedroht er einen Mitarbeiter. Zu einem Polizisten, der Andy von dem Mann weghalten will, sagt er: "Halt mich nicht fest, Alter!"

Das Familienoberhaupt ist sauer, das Haus verlassen zu müssen. © YouTube/stern TV

So langsam sollte auch Karin, die zu diesem Zeitpunkt nichts gepackt hat, das Haus verlassen. Aber sie findet ständig Ausreden, weiter in eine Decke eingewickelt auf ihrem Sofa zu sitzen und eine Zigarette nach der anderen zu rauchen.

"Ich kann nicht lange stehen, ich hab immer so'n Krampf in de Wade. Erst hab ich's in de Füße jehabt und jetzt in de Wade", klagt die vor vier Jahren verstorbene Mutter.

Letztlich packt das Familienoberhaupt doch ein paar Sachen. Priorisierend nimmt die Sozialhilfe-Empfängerin ihre Wurstvorräte aus dem Kühlschrank und zieht ein TV-Antennenkabel aus der Dose. "Die klauen nämlich wie die Schweine, gerade das Ordnungsamt", behauptet sie. In der letzten Unterkunft in der Angerstraße hätte die Behörde "alles kaputtgemacht".

Immer wieder gibt es die Aufforderung, endlich vor die Tür zu gehen. Karin weigert sich: "Ich geh' dann raus, wenn ich's für richtig halte. Noch hab ich Miete für diesen Monat bezahlt, geh'n 'se mir nich' off de Eier!"