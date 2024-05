Jannik Schümann ganz offen: "Die beste Entscheidung meines Lebens"

"Damals, als ich angefangen habe, war die Branche noch nicht so weit, aber vielleicht war auch ich noch nicht so weit", fuhr der "Sisi"-Star fort. Ende 2020 wagte Schümann dann den entscheidenden Schritt.

Der Schauspieler lebt in Berlin. © Gerald Matzka/dpa

Der 38-Jährige ließ sich "How about you + me forever?" und dazu die Antwortmöglichkeiten "Yes" und "F*ck Yeah" auf den Oberschenkel tätowieren.

Jannik wählte letztere Option und ist seither glücklich verlobt. Ein Foto seiner Entscheidung teilte der Wahlberliner mit seinen rund 365.000 Followern auf Instagram.

Und wann läuten die Hochzeitsglocken? "Wir fangen an zu planen, aber die Hochzeit wird erst nächstes Jahr stattfinden", erklärte der Schauspieler im Interview.

Nicht nur privat, auch beruflich läuft es aktuell ziemlich gut für Jannik Schümann. Zuletzt stand der gebürtige Hamburger für das "Fack Ju Göthe"-Spin-off "Chantal im Märchenland" mit Jella Haase (31) vor der Kamera.