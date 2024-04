Fans verklagen (schein)heilige Madonna: Pop-Ikone unter Druck?

Los Angeles (Kalifornien/USA) - In den vergangenen Monaten tourte Madonna (65) wieder durch die ganze Welt, unzählige Fans strömten zu ihren Konzerten. Jedoch verhielt sich der Megastar dabei wohl so gar nicht "Like A Virgin"!

Einer der beiden Krawallbürsten soll die Show am selben Abend zudem noch als "fantastisch, wie immer" beschrieben haben.

Fans sollen aus diesem Grund bereits mehrmals Klage erhoben haben. Wie Rolling Stone berichtet, hatten zwei Fans die Künstlerin erst im Januar beim Bundesgericht in Brooklyn (Bundesstaat New York) angezeigt. Die Sängerin habe zwei Stunden später als angekündigt ihre Bühneneinlage gestartet.

In einer anderen Fan-Klage wurde die Pop-Diva bereits beschuldigt, "Vertragsbruch" begangen zu haben. © Charles Sykes/Invision via AP/dpa

Das Problem mit dem Zeitverzug: Niemand weiß, wann die Sängerin tatsächlich die Bühne betritt. Ihre Fans warten also in der Regel seit dem offiziellen Konzertbeginn auf Musik in den Ohren. Das sorgt für Frustration!

"Es tut mir leid, dass ich zu spät komme … Nein, es tut mir nicht leid, das ist es, was ich bin … Ich komme immer zu spät", soll Madonna bei einem Konzert am 18. Dezember in Washington D.C. den Menschenmassen vor ihrer Bühne zugerufen haben.



In weiteren Unterlagen, die dem Rolling Stone, vorliegen, soll von folgenden Vorwürfen gegen die Pop-Ikone die Rede sein: "In dieser Beschwerde geht es nicht um unzufriedene Fans (...), sondern um vernünftige, verantwortungsbewusste Menschen, die sich verpflichtet haben gegenüber Babysittern, ihrer Arbeit, ihre Fahrzeuge von Parkplätzen zu holen, die um Mitternacht geschlossen haben, die feststellen mussten, dass der öffentliche Nahverkehr nicht mehr in Betrieb war."