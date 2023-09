Fast wie die Mama: Madonna-Spross Lourdes Leon zeigt sich quasi nackt auf dem roten Teppich

New York City - Durch ausgefallene oder knappe Outfits auffallen? Das kann nicht nur Mama! Wieder einmal bewies Sängerin und Model Lourdes Leon (26), dass sie ihrer berühmten Mutter in puncto Fashion-Experimente in nichts nachsteht. Nun tauchte die Tochter von Madonna (65) sogar fast nackt auf einem roten Teppich auf.