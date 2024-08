"Feine Sahne Fischfilet"-Frontmann mit neuem Projekt: Warum es bei ihm "jeden Tag brennt"

Rostock - Jan "Monchi" Gorkow (36), Frontmann der Punkband Feine Sahne Fischfilet, geht mit einem eigenen Podcast an den Start.

Jan Gorkows (36) Podcast heißt "Weil's jeden Tag brennt". © Bernd Wüstneck/dpa

"Mir wurde klar, was das Geile daran ist: Dass es in die Tiefe gehen kann, dass man aber auch mal dumm labern kann, ohne dass ein einzelner Satz aus dem Kontext gerissen wird", sagte er laut einer Mitteilung.

Sein Podcast heißt "Weil's jeden Tag brennt". Er wolle mit Leuten reden, die genau dieses Gefühl kennen. "Die selbst brennen und machen, statt nur zu quatschen."

In den ersten Folgen kommen wegen der anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Menschen vor, "die im Osten geblieben sind, dort leben mit allen Höhen und Tiefen", heißt es in der Ankündigung.