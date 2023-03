Felix Lobrecht beruhigt Fans: "Dem Papa jeht's jut, wird schon allet wieder"

Berlin - Nach der aktuellen Episode von "Gemischtes Hack" haben sich die Ereignisse förmlich überschlagen , denn Co-Host Felix Lobrecht (34) kündigte in dem Podcast eine lange Pause an.

Daumen hoch: Felix Lobrecht (34) hat seinen Fans in seiner Instagram-Story versichert, dass es ihm gut geht und die geplante Tour stattfinden wird. © Screenshot/Instagram/felix_lobrecht (Bildmontage)

"Felix Lobrecht: Comedian will wegen Krankheit einjährige Pause einlegen" und "Felix Lobrecht legt Pause ein: 'Ich bin fertig mit der Welt'" oder "Felix Lobrecht zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück", titelten daraufhin einige große deutsche Boulevardblätter.

Kein Wunder, denn schließlich erklärte Felix seinem Partner in Crime, Tommi Schmitt (34), in der Show unter anderem: "Ich bin seit Monaten krank, ich bin in der Klinik hier, ich bin im Arsch" und betonte mehrfach, dass er sich schlecht fühle und eine Auszeit benötige.

Dadurch schrillten bei seinen Fans die Alarmglocken, denn einige dachten nach der Hiobsbotschaft, dass nun auch seine geplante "All You Can Eat"-Tour ausfallen würde, was er allerdings bereits in dem Podcast verneinte.

Dennoch stellte er jetzt noch einmal bei Instagram klar, dass sich seine Follower keine Sorgen um ihn machen müssten: "Dem Papa jeht's jut, wird schon allet wieder", betonte der Comedian mit einem Augenzwinkern in seiner Story.