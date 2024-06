Felix Lobrecht hat sich im Tierheim Berlin verliebt

"Ich probiere, ein paar schwer vermittelbare 'Ladenhüter-Hundis' an den Mann oder die Frau zu bringen", so der 35-Jährige.

In diesen Hund hat sich Lobrecht regelrecht verliebt. © Screenshot/Instagram/felix_lobrecht (Bildmontage)

In der Folge wird Lobrecht vier bis fünf Hunde vorstellen, "die total lieb sind, aber leider keiner haben will". Einige von den Schützlingen leben seit Jahren im Heim. "Hoffentlich passt es mit irgendwem von Euch zusammen", wandte sich Lobrecht auf Instagram an seine Fans.

Er selbst hingegen hat sein Herz bereits an eines der Tiere verloren. In seiner Story veröffentlichte Lobrecht ein niedliches Foto mit einer Fellnase, die artig vor dem Promi sitzt. Lobrecht hält den Hund an der Brust und strahlt von einem Ohr zum anderen.

"Verliebt in diesen Dog", schrieb er unter das Foto und fügte ein Smiley mit Herzaugen an.

Das Berliner Tierheim freute sich über die prominente Unterstützung und hofft auf viele Anfragen.

Selbst wird der Comedian wohl keinen Hund adoptieren, da er viel unterwegs ist. Auf Instagram kündigte Lobrecht an, im Februar nächsten Jahres auf "Try Out"-Tour zu gehen, bevor die große Tour im Mai/Juni startet.

Tickets für die kleineren Shows in Berlin, Hamburg, Kassel, Köln, Frankfurt am Main und München sind ab dem 19. Juni erhältlich. In Berlin wird Lobrecht in seinem Club im "Downstairs Comedy Club" auf der Bühne stehen.