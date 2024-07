Felix Lobrecht macht Cem Özdemir Ansage: Bockwurst-Beben in Deutschland?

Der Politiker solle die Gastro-Katastrophe an den Rasthöfen "in den Griff bekommen", appelliert Lobrecht in Storys auf seinem Instagram-Profil und verlinkte darin Özdemir.

Prüfender Blick: Bundesagrarminister Cem Özdemir (56, Grüne) hat offenbar ein Herz für Äpfel. © Jens Büttner/dpa

Der einzig halbwegs gesündeste Snack sei mit etwas Glück ein Blaubeermuffin einer bekannten Kaffeehaus-Kette.

"Man wird als Erwachsener an deutsche Raststätten gezwungen, sich zu ernähren wie auf einem Kindergeburtstag", brach es aus Lobrecht heraus. Und er legte nach: "Warum gibt es so viel zu saufen an Raststätten? Irgendwo hier im toten Sachsen-Anhalt gab es drei verschiedene Wodkasorten. Warum ist das so?"

Darüber hinaus stieß sich Lobrecht an "Salami in verschiedenen Darreichungsformen" und forderte Verbote. Dem müsse man wie Schnitzel-Boxen einen Riegel vorschieben.

Es könne nicht angehen, dass man die Wahl zwischen "Hungern und Herzinfarkt" habe. Gleichwohl schlug er auch versöhnliche Töne an und nannte die Schweiz als Positivbeispiel.

Überraschend kommt die Ansage nicht. Schon vor zweieinhalb Jahren hatte er in seinem Podcast mit Tommi Schmitt (35) verkündet, dass er seit November 2021 kein Fleisch mehr esse, aber beim Thema Vegetarismus sehr entspannt sei.