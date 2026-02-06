Felix Lobrecht stinksauer: "Das können sich normale Leute überhaupt nicht leisten"

Berlin - Der Druck auf dem Berliner Wohnungsmarkt trifft längst nicht mehr nur unbekannte Mieter. Felix Lobrecht (37) schildert jetzt, wie er selbst der Verdrängung angestammter Bewohner in seinem eigenen Mietshaus machtlos gegenübersteht.

Die Wohnungen von Felix Lobrechts (37) Nachbarn werden von großen Immobilien-Hedgefonds aufgekauft. © Rolf Vennenbernd/dpa; Monika Skolimowska/dpa

"Normale Leute werden hier durch reiche Leute ersetzt", erklärte der Comedian in der neuesten Folge seines Podcasts "Gemischtes Hack".

Der in der Neuköllner Gropiusstadt aufgewachsene Felix wohnt seit mehreren Jahren in einem Mehrfamilienhaus nahe dem Kottbusser Tor in Kreuzberg.

Nun werden die Wohnungen seiner langjährigen Nachbarn, zu denen er ein gutes Verhältnis hatte, von großen Immobilien-Hedgefonds aufgekauft.

"Was die Immobilien-Hedgefonds jetzt machen: Allen Mietern so pro forma anzubieten, ihre Wohnungen zu kaufen. Zu Preisen, die sich normale Leute überhaupt nicht leisten können", erklärt Lobrecht seinem Podcast-Kollegen Tommi Schmitt.

Da viele seiner Nachbarn den Kauf finanziell nicht stemmen können, verkauft der Hedgefonds die Wohnungen einzeln. Zusätzlich würde er den Mietern hohe Geldsummen anbieten, damit sie freiwillig ausziehen. Der Grund ist klar: "Eine leer stehende Wohnung kann man buchstäblich doppelt so teuer verkaufen."