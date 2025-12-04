Tritt Felix Lobrecht in die Fußstapfen von Günther Jauch? Aussage lässt aufhorchen

Felix Lobrecht (36) bringt sich als Quizshowmoderator ins Spiel. © Jens Kalaene/dpa

Das hat der Stand-up-Comedian in der aktuellen Folge seines Erfolgs-Podcasts "Gemischtes Hack" seinem Moderationskollegen Tommi Schmitt (36) verraten.



Aufhänger des Gesprächs waren die Gehälter der 90er-Hosts von Gewinnspielshows.

"Die gucken selber manchmal auf ihren Kontostand und denken: 'Wenn die Leute wüssten, wie reich ich bin'", erzählte Schmitt.

Daraufhin scherzte Lobrecht: "Kai Pflaume könnte uns beiden einfach jeweils sechs Millionen geben - der würde das nicht merken."

Schmitt berichtete in diesem Zusammenhang auch von den hohen Gewinnsummen bei Raab-Shows. Da musste Lobrecht lachen, als in einem aktuellen Format "nur" 10.000 Euro winkten: "Damit sind nicht einmal die Schulden meines Vaters beglichen."

Als es um mögliche Kandidaten für das Dschungelcamp ging, meinte Lobrecht: Show-Titan Thomas Gottschalk (75) würde dem Format guttun. Schmitt hingegen würde Jauch gerne im Urwald sehen.