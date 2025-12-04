Tritt Felix Lobrecht in die Fußstapfen von Günther Jauch? Aussage lässt aufhorchen
Berlin - Felix Lobrecht (36) sieht sich als Nachfolger von Günther Jauch (69) beim RTL-Quiz "Wer wird Millionär?".
Das hat der Stand-up-Comedian in der aktuellen Folge seines Erfolgs-Podcasts "Gemischtes Hack" seinem Moderationskollegen Tommi Schmitt (36) verraten.
Aufhänger des Gesprächs waren die Gehälter der 90er-Hosts von Gewinnspielshows.
"Die gucken selber manchmal auf ihren Kontostand und denken: 'Wenn die Leute wüssten, wie reich ich bin'", erzählte Schmitt.
Daraufhin scherzte Lobrecht: "Kai Pflaume könnte uns beiden einfach jeweils sechs Millionen geben - der würde das nicht merken."
Schmitt berichtete in diesem Zusammenhang auch von den hohen Gewinnsummen bei Raab-Shows. Da musste Lobrecht lachen, als in einem aktuellen Format "nur" 10.000 Euro winkten: "Damit sind nicht einmal die Schulden meines Vaters beglichen."
Als es um mögliche Kandidaten für das Dschungelcamp ging, meinte Lobrecht: Show-Titan Thomas Gottschalk (75) würde dem Format guttun. Schmitt hingegen würde Jauch gerne im Urwald sehen.
Felix Lobrecht will sich als Nachfolger von Günther Jauch für "Wer wird Millionär?" bewerben
Lobrecht nutzte die Gelegenheit, um seine Initiativbewerbung für "Wer wird Millionär?" vorzulesen.
Darin heißt es im Wortlaut: "Liebes RTL, mein RTL, mein Leben", begann der Berliner und formte seine Hand zum Herzen. "Wenn irgendwann Herr Doktor Professor Jauch sagt: 'Jut, komm, Potsdam ist meins, hier jibbet nüscht mehr zu koofen, ick geh' in Rente.' Dann möchte ich 'Wer wird Millionär?' moderieren. Ich bewerbe mich für das Amt des Günther Jauch."
Auch Schmitt könnte sich persönlich einen Moderationsjob bei einer Quizsendung vorstellen.
Ob Lobrecht seine Bewerbung ernst meint oder es nur ein Scherz war? Unklar. TAG24 bat RTL um Stellungnahme, was an der Aussage des Comedians dran ist. Eine Anfrage blieb bislang unbeantwortet.
Bereits seit über 26 Jahren strahlt RTL die beliebte Show mit Jauch als Moderator aus.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa, Jens Kalaene/dpa (Bildmontage)