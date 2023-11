"Mr. Besserwisser aus Garmisch": Fiese Spitze gegen Felix Neureuther! Konter sitzt

Felix Neureuther musste für seine Kritik am Ski-Weltcup in Sölden einen fiesen Seitenhieb einstecken.

Von Benedikt Zinsmeister

Garmisch-Partenkirchen/Sölden - Begleitet von Klima-Protesten ist der alpine Ski-Weltcup in Sölden am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet. Felix Neureuther (39) hatte den frühen Saisonstart in Sölden unter anderem aus Umweltgründen bereits vorab scharf kritisiert. Nun schoss der Geschäftsführer von Ötztal-Tourismus, Oliver Schwarz, verbale Giftpfeile in Richtung des Ex-Skirennläufers.

Felix Neureuther (39) hat den Ski-Saisonstart in Sölden kritisiert. © Lino Mirgeler/dpa Vor dem Wettkampf hatte Greenpeace Bilder von Baggern am Gletscher in Sölden veröffentlicht, die seit April den Umwelt-Aktivisten zufolge Teile des Gletschers abtragen würden. Sogar Sprengungen seien "vermutlich" vorgenommen worden, hieß es in dem brisanten Bericht. Felix Neureuther sprach in einem BR-Podcast von einer "Katastrophe für die Glaubwürdigkeit des Sports" und nannte die Bilder "sehr verstörend und einfach nicht mehr zeitgemäß". Und auch nach dem Ski-Event legte der TV-Experte auf Instagram nach. "Ich habe mich im Vorfeld des Auftakts kritisch über den Zeitpunkt des Weltcupauftakts und den dazugehörigen Baumaßnahmen geäußert. Dazu stehe ich auch noch absolut", stellte der 39-Jährige klar. Veranstalter würden aufgrund des Weltcup-Kalenders getrieben, "Maßnahmen zu ergreifen, die dem Skisport schaden". In dem ausführlichen Instagram-Beitrag machte das Ex-Ski-Ass auch Vorschläge zur Verbesserung.

Attacke aus Sölden: Felix Neureuther als "Mr. Besserwisser aus Garmisch" bezeichnet

Der Rennhang in Sölden vor dem Weltcupauftakt. © Expa/Johann Groder/APA/dpa Für seine fundierte und sachliche Kritik musste Neureuther nun einen fiesen Seitenhieb vom Geschäftsführer Ötztal-Tourismus, Oliver Schwarz einstecken. Der postete auf Facebook Fotos von Kindern und Jugendlichen beim Ski-Training. Auf einigen Jacken des Sport-Nachwuchses ist "Felix Neureuther Racecamp" und "Skiclub Partenkirchen" zu lesen - der Heimatverein von Neureuther. "Während uns Mr. Besserwisser aus Garmisch über die Medien ausrichtet was zu tun ist, kümmern wir uns darum, dass der Skinachwuchs aus seiner Region optimale Trainingsbedingungen vorfindet", schrieb Schwarz zu seinem Beitrag. Die Reaktion Neureuthers ließ nicht lange auf sich warten.

Felix Neureuther kontert Kritik aus Sölden: "Jemand in Ihrer Position..."