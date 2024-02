Fernsehkoch "Fuxxxy" mit nur 39 Jahren gestorben: "Du warst der beste Wirt"

Starkoch Markus Fuchs (†39) leitete sein eigenes Restaurant und trat in der TV-Show "Silvia kocht" auf. © Instagram/f_u_x_x_x_y_kocht

Der Koch mit dem Spitznamen "Fuxxxy" aus Kleinzell im Mühlkreis war mehr als 20 Jahre in der Gastronomie tätig, berichtet heute.at. Die vegane Küche galt als seine Spezialität.

In seinem eigenen Restaurant "Cubus" in Linz ließ sich der bekannte Österreicher regelmäßig blicken. Auch in der ORF-Sendung "Silvia kocht" war Fuchs immer wieder zu Gast.

Moderatorin Silvia Schneider (41) zeigte sich auf Instagram bestürzt: "Du, mein Lieber, unsere Stütze, mein Mentor, unser Freund, unser aller Fuxxxy ... warst der beste Wirt."

"Wahrscheinlich war deine Zeit einfach schon gekommen, weil du sie mit beiden Händen an uns verschenkt hast. Voller Großzügigkeit und ohne Gedanken an den Gegenwert. Du hast nur gegeben, nie gefordert, immer zugehört und nie gewertet", schrieb die 41-Jährige.

Als selbstständiger Unternehmer bot Fuchs auch Kochkurse und Catering an. Zu seinem Sohn soll Fuchs immer gesagt haben: "Beim Essen soll man einfach eine gute Zeit haben."