40 Tage nach Xatars Tod: Ex-Profiboxer Ismail Özen lädt zur Gedenkfeier ein

Hamburg/Bonn - Box-Promoter Ismail Özen (43) verkündete am Mittwochnachmittag in seiner Instagram -Story eine emotionale Botschaft anlässlich des 40. Tages nach dem Tod von Rap-Legende Xatar (†43) - und rief zu einer besonderen Zusammenkunft auf.

Giwar war einer der prägendsten deutschen Rapper der letzten 15 Jahre. (Archivfoto) © dpa/Georg Wendt

Der Hamburger ist selbst eine prominente Persönlichkeit - einst erfolgreicher Profiboxer, heute einer der wichtigsten Box-Promoter Deutschlands. Özen und Xatar verband eine lange Freundschaft und gegenseitiger Respekt.

Beide stammen aus kurdischen Familien und wissen, wie es ist, sich als Migrantenkinder in Deutschland durchzukämpfen. Özen hat immer wieder betont, wie sehr er Xatars Ehrlichkeit, Loyalität und Durchhaltevermögen geschätzt hat.

Via Instagram kündigte der Sportmanager an: "Anlässlich des 40. Tages nach dem Tod von Giwar werden wir am Donnerstag, dem 19. Juni, um 11 Uhr auf dem Friedhof zusammenkommen, um seiner zu gedenken." Die von Xatars Familie organisierte Gedenkfeier findet am Nordfriedhof in Bonn statt.

Auch nach seinem Tod ist Xatar mehr als nur eine Figur der Musikgeschichte. Er steht für eine Generation, die zwischen zwei Kulturen aufwächst, für den Kampf gegen Vorurteile und das Streben nach Erfolg trotz aller Widrigkeiten. Seine Musik, sein Leben und seine Geschichten sind Inspiration für viele!