Datet der 17-jährige Fußballstar Yamal jetzt diese 29-Jährige?

Menschen wünschten der 29-Jährigen den Tod, nachdem es Dating-Gerüchte mit dem 17-jährigen Yamal gab. © Montage: Manaure Quintero; fativaquezd/Instagram

Die Influencerin, welche nebenbei als Flugbegleiterin tätig ist, durchlebt seit den Gerüchten eine schwere Zeit.

In einem Statement via Instagram bedauerte Vázquez, dass es schade sei, "wie manche Menschen so viel Dunkelheit in sich tragen, dass sie sogar jemandem den Tod wünschen, den sie gar nicht kennen".

"Was andere an Gefühlen nach außen tragen, sagt mehr über sie aus als über mich. Ich entscheide mich dafür, mit einem Ziel zu leben, mich weiterzuentwickeln und mich mit Licht zu umgeben", schrieb sie weiter.