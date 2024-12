Fest-Fan Steven Gätjen verrät TAG24: Darum ist Weihnachten für ihn so wichtig

Außerdem steht er auf Filme, die in dieser Zeit spielen. Seine Nummer 1 sei dabei " Kevin – Allein zu Haus ". Doch nicht nur der: "Außerdem mag ich 'Tatsächlich ... Liebe', 'Schöne Bescherung' und 'Ist das Leben nicht schön?'. Was fürs Herz, etwas zum Lachen und ein schöner Klassiker."

Gätjen gibt sich in dem Video als Weihnachtsliebhaber. Ist das alles nur Show? Oder zwängt sich der Moderator privat tatsächlich auch in die hässlichen Weihnachtspullis?

In einem eigens von dem Vertreiber von Türklingelkameras und Alarmsystemen konzipierten Wettkampf treten die Netz-Promis Paul Frege, Georgia Cavallo und Paulomuc an, Aufgaben von Steven Gätjen zu bewältigen.

Wer aktuell ein bisschen durch die Werbelandschaft zappt, wird am Spot – oder besser gesagt an der Kampagne – von "Ring Deutschland" nicht vorbeikommen.

Der deutsch-amerikanische TV-Profi hält an eigenen Traditionen fest und passt sie den neuen Einflüssen an. © Christian Charisius/dpa

"Ich komme aus einer relativ großen Familie, mit vielen Tanten und Onkels. Ich habe es immer sehr genossen, dass, egal wie unterschiedlich wir alle waren, es geschafft haben, Weihnachten miteinander zu feiern und Zeit zu verbringen", erzählt Gätjen gegenüber TAG24.

"Das sind Dinge, die ich auch heute noch versuche, in die Tat umzusetzen." Dazu gehören auch die Rommé-Runden, die in den früheren Adventszeiten mit seinen Brüdern und seiner Mutter zum festen Familienbestandteil wurden.

Und irgendwie scheint – obwohl sich die Welt stetig ändert – diese Besinnlichkeit eine besondere Magie zu haben: "Das Tolle ist, dass sich das Leben ständig verändert, bunt und spannend bleibt. Ich finde es schön, dass kein Weihnachtsfest dem anderen gleicht, aber trotzdem immer ein paar traditionelle Gepflogenheiten beibehalten oder angepasst werden."

Dabei sei es ihm – auch wenn die Familie stetig wächst und eigene Ideen mitbringt – egal, ob es ein großes oder ein kleines Fest wird: "Für mich ist wirklich das Wichtigste, mir in dieser Zeit, Zeit für die wichtigsten Menschen in meinem Leben zu nehmen und es vor allen Dingen bei all der Hektik zu genießen."

Und welcher Song versetzt einen Steven Gätjen sofort in den "Weihnachtsmodus"? "Es ist ehrlich gesagt ein Lied von Rolf Zuckowski: 'In der Weihnachtsbäckerei'." Das hätte sich in seiner Kindheit so geprägt.