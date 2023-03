Fettnäpfchen: Mareile Höppner bezeichnet Töchterchen dieser Influencerin als Jungen

Mareile Höppner (45) reiste ebenfalls nach Österreich zu den "Spa Awards". © Henning Kaiser/dpa

Am vergangenen Wochenende reisten Stars und Sternchen in die Berge Österreichs, um an den 26. "Spa Awards" teilzunehmen. Nach einer langen Bewerbungsphase wurden im Rahmen des Wettbewerbs herausragende Produkte und Konzepte mit Spa-Gedanken prämiert.

Es ging also um Luxus, Beauty, Glamour und Lifestyle. Neben etlichen Prominenten, Ärztinnen und Ärzten waren auch zahlreiche Influencerinnen sowie Influencer vor Ort.

Eine von ihnen: Farina Yari, besser bekannt als "Novalanalove". Ihre 1,9 Millionen Follower unterhält sie seit Jahren, wenn es darauf ankommt, Beautyprodukte aller Art zu bewerben. Im August 2022 wurde sie Mutter einer Tochter und versucht seitdem, ihren Job als Unternehmerin sowie als Vollblut-Mama unter einen Hut zu bekommen.

Damit dieses Konzept aufgeht, nahm sie ihre Mutter als Unterstützung mit nach Österreich, damit die kleine Nola betreut werden konnte. Für Farina sehr wichtig, denn später wolle sie sich nicht vorwerfen, wichtige Entwicklungsschritte ihrer ersten Tochter verpasst zu haben, wie sie in ihrer Story erklärte.