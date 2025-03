Mareile Höppner verrät peinliche Momente ihrer Karriere: "Das Kleid fiel, Veronica auch fast hinterher ..."

Moderatorin Mareile Höppner (47) war am Freitag zu Gast im "Riverboat" und sprach dort über einige der witzigsten Momente, die sie in ihrer Karriere bisher erlebt hat. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Es gab ganz viele besondere Momente", formulierte es die Wahl-Berlinerin, die von 2009 bis 2012 selbst das "Riverboat" moderierte, diplomatisch. "Es gab zum Beispiel einen hier in dieser Runde, da hab ich Joachim Fuchsberger im Interview gehabt und der hatte eine lange Kette an seiner Jacke."

Neugierig habe Höppner gefragt, worum es sich dabei handelt. "Er sagte: 'Ziehen Sie doch mal.' Und ich zog und zog und zog. Die Kette wurde immer länger und es wurde irgendwie auch bisschen unangenehm." Als alle gebannt zuhörten, lieferte sie schließlich die Pointe: "Es war sein Hörgerät."

Und auch international lief für die Moderatorin nicht immer alles glatt. Als sie in Berlin Hollywood-Star George Clooney (63) interviewen wollte, war zunächst nicht klar, wo das Gespräch stattfinden sollte. "Ich hab dann im Raum rumgefragt, ob jemand George Clooney gesehen hat und vor mir dreht sich ein viel kleinerer Mann um, als ich dachte, und sagte: 'Hello, my name is George Clooney.'"

Höppner habe sich umgehend bei dem Schauspieler entschuldigt. "Das war kein guter Start, aber es hat dann doch alles geklappt."