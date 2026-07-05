Fieser Seitenhieb gegen Brooklyn Beckhams kleine Schwester? Post von Nicola Peltz sorgt für Furore
New York/London - Erreicht der Beckham-Zoff das nächste Level? Ein Instagram-Post von Nicola Peltz Beckham (31) lässt dies vermuten.
In diesem sind mehrere Aufnahmen der Hochzeit ihres Bruders Will Peltz (40) zu sehen, der vor wenigen Tagen seine Partnerin Kenya Kinski Jones (33) in New York City geheiratet hat.
Doch nicht die Schnappschüsse sind es, die für Diskussionen sorgen. Vielmehr gibt der Inhalt des Beitrags Anlass für Spekulationen, denn Nicola schreibt: "Dieses Hochzeitsereignis war wirklich eines der schönsten Dinge, die ich je erleben durfte. Willy, danke, dass du mir endlich und offiziell meine Traumschwester Ken geschenkt hast."
Noch vor zwei Jahren hatte die 31-Jährige Brooklyn Beckhams jüngste Schwester Harper (14) als "kleine Traumschwester" bezeichnet.
Damals sagte sie gegenüber dem People-Magazin: "Wenn ich mir die perfekte kleine Schwester erträumen könnte, dann wäre sie es. Ich bin so gesegnet, sie als meine kleine Schwester in meinem Leben zu haben."
Harper Beckham soll unter Kontaktabbruch leiden
Seit dem Familienstreit haben jedoch weder Nicola noch ihr Ehemann Kontakt zur Beckham-Jüngsten. Ob Nicolas Worte einen fiesen Seitenhieb gegen die 14-Jährige darstellen sollen? Möglich.
Laut einem Insider soll Harper, die bislang in der Familienfehde verschont blieb, sehr unter dem Kontaktabbruch leiden. "Es scheint, als sei Harper zwischen die Fronten des Streits der Beckhams geraten und stecke mittendrin", so die Quelle gegenüber dem Mirror.
Dabei sehne sich die jüngste Tochter von David (51) und Victoria Beckham (52) sehr danach, ihren großen Bruder wiederzusehen: "Es ist wirklich schmerzhaft für sie, weil sie Brooklyn sehr vermisst. Sie hatten ein sehr gutes und enges Verhältnis. Von allen Brüdern war er ihr Vorbild, deshalb leidet sie sehr darunter."
In wenigen Tagen feiert Harper ihren 15. Geburtstag. Noch vergangenes Jahr hatten Nicola und Brooklyn der Teenagerin gratuliert. Ob sie auch dieses Jahr öffentlich ihre Glückwünsche teilen? Der kleinen Schwester wäre es zu wünschen ...
Titelfoto: Screenshot/Instagram/@nicolaannepeltzbeckham