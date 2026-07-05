Fieser Seitenhieb gegen Brooklyn Beckhams kleine Schwester? Post von Nicola Peltz sorgt für Furore

New York/London - Erreicht der Beckham-Zoff das nächste Level? Ein Instagram-Post von Nicola Peltz Beckham (31) lässt dies vermuten.

Hat Nicola Peltz Beckham (31) Harper Beckham (14) als "Traumschwester" abgewählt? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@nicolaannepeltzbeckham (2)

In diesem sind mehrere Aufnahmen der Hochzeit ihres Bruders Will Peltz (40) zu sehen, der vor wenigen Tagen seine Partnerin Kenya Kinski Jones (33) in New York City geheiratet hat.

Doch nicht die Schnappschüsse sind es, die für Diskussionen sorgen. Vielmehr gibt der Inhalt des Beitrags Anlass für Spekulationen, denn Nicola schreibt: "Dieses Hochzeitsereignis war wirklich eines der schönsten Dinge, die ich je erleben durfte. Willy, danke, dass du mir endlich und offiziell meine Traumschwester Ken geschenkt hast."

Noch vor zwei Jahren hatte die 31-Jährige Brooklyn Beckhams jüngste Schwester Harper (14) als "kleine Traumschwester" bezeichnet.

Damals sagte sie gegenüber dem People-Magazin: "Wenn ich mir die perfekte kleine Schwester erträumen könnte, dann wäre sie es. Ich bin so gesegnet, sie als meine kleine Schwester in meinem Leben zu haben."