Filmdreh mit Tom Cruise gestoppt: Berühmter Co-Star nach Unfall im Krankenhaus

London (Großbritannien) - Das neueste Projekt des Schauspielers Tom Cruise (62) ist ins Stocken geraten, nachdem sich einer der Hauptdarsteller am Set verletzt hat.

Tom Cruise (62) ist noch immer einer der meistgefeierten Action-Stars des Kinos. Viele Stunts in seinen Filmen macht er am liebsten selbst. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Wie der Mirror berichtete, musste ein "sehr berühmter" Co-Star ins Krankenhaus eingeliefert werden, der durch einen Unfall Verletzungen am Becken und am Bein erlitt.

Um welchen Promi es sich handelt, wurde nicht bekannt gegeben. Die Produktion mit dem Arbeitstitel "Judy" musste jedoch gestoppt werden. Das Action-Drama, in dem Tom Cruise in die Rolle eines Größenwahnsinnigen schlüpft, soll 2026 in die Kinos kommen.

In dem Film werden neben Cruise auch John Goodman (72), Jesse Plemons (36), Riz Ahmed (42) und weitere Stars zu sehen sein.

Eine den Pinewood Studios nahestehende Quelle behauptete: "Der betroffene Schauspieler ist bekannt dafür, dass er spektakuläre Stunts liebt, die natürlich ein gewisses Maß an Gefahr und Verletzungsrisiko mit sich bringen." Das klingt verdächtig nach Cruise selbst, kann aber derzeit nur spekuliert werden.

Der Streifen wird von Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu (61) inszeniert, der damit nach dem gefeierten "The Revenant" von 2015 wieder zum englischsprachigen Film zurückkehrt.