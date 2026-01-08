Finch fährt Kult-Kleinwagen statt Luxuskarre: "Brauche keine Schw*nzverlängerung"

Berlin - Finch (35) füllt inzwischen die ganz großen Konzerthallen in Deutschland. Sein Geld wie viele seiner Rapper-Kollegen in Luxuskarossen zu investieren, kommt dem selbsternannten "ostdeutschen Hasselhoff" nicht in den Sinn.

Rapper Finch (35) zeigt sich gerne bodenständig. © Friso Gentsch/dpa

Stattdessen feiert bei dem Berliner jetzt ein Kult-Kleinwagen sein Comeback: Finch ist wieder im Fiesta-Fieber! In seiner Instagram-Story verkündete der 35-Jährige, dass er ab sofort im Ford Fiesta die Straßen unsicher macht.

"Ob nun mit Flammen oder ohne! Dieses Auto bedeutet mir viel zu viel! Klar könnte ich mir irgendeine charakterlose Bumskarre kaufen … aber warum?", stellte der "Abfahrt"-Interpret klar.

Einen Seitenhieb an die prahlende Konkurrenz konnte sich Finch nicht verkneifen: "Ich brauche aufgrund meiner guten Gene keine Schw*nzverlängerung."

Für den Musiker ist der Kleinwagen, der von 1976 bis 2023 gebaut wurde, etwas ganz Besonderes: "Dieses Gefühl mit dem Fiesta zu ballern ist unbeschreiblich! Einfach komplett geerdet!", erklärte Finch und betonte damit zugleich die eigene Bodenständigkeit.