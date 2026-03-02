Luxus-Makler Marcel Remus faucht wegen Dubai: "Heutzutage kommen dumme Kack-Influencer"
Palma de Mallorca/Dubai - Die Gemengelage am Persischen Golf ist innerhalb kürzester Zeit auch nach Mallorca geschwappt. Da hat sich ausgerechnet Luxus-Makler Marcel Remus (39) auf sämtliche Dubai-Influencer eingeschossen und lässt mächtig Dampf ab.
Unzählige Promis und Netz-Bekanntschaften stecken derzeit im Mekka für Luxus-Auswanderungen fest: Dubai. Für Mallorca-Auswanderer Remus geht die Sache in den sozialen Netzwerken inzwischen aber schon deutlich zu weit.
Sein Problem: Jeder pumpt aktuell ungefragt seine Meinung zum Krieg gegen den Iran in die Welt und will Follower mutmaßlich für dumm verkaufen, dass in der Wüste alles ruhig sei. "Das ist alles völlig verrückt. Dass die jetzt stündlich irgendwelche Reels produzieren, hochprofessionell wild durch die Straßen von Dubai laufen und erklären, dass alles wunderbar ist."
Seiner Auffassungsgabe zufolge wirke alles dazu "ultrakrass auswendig gelernt", lässt er seinen Emotionen freien lauf.
Dann wird er erst richtig deutlich! "Früher gab es CNN oder NBC oder RTL Aktuell, die über die Schlagzeilen berichtet haben. Heutzutage kommen irgendwelche dummen Kack-Influencer um die Ecke mit ihren Extensions und ihren Fingernägeln."
TV-Makler Marcel Remus hält Influencer für "unfassbar"
Dass es ihnen dabei an jeglicher Moral fehle, betont 39-Jährige mehr als deutlich. "Ich finde es dramatisch, dass die Leute das für Klicks oder irgendwelche Reichweite machen. Das ist doch lächerlich! Übermorgen posten sie dann wieder irgendwelche Rabattcodes."
Besondere Kritik hagelt es vom TV-Makler aber nicht nur an der Tatsache selbst. Auch die Art und Weise der Storys stoße ihm ganz übel auf. "Für mich sind das alles Nachrichtensprecher geworden innerhalb der letzten 24 Stunden. Ich finde es unfassbar."
Für das vermeintliche Totschlagargument vieler Wüsten-Flüchtiger, dass in Dubai alles sicherer sei, kann Remus mit nur einem Satz aus den Angeln heben.
"Am Ende des Tages sehen wir nach den letzten 48 Stunden, dass selbst Dubai nicht sicher ist", hält er zum Abschluss seiner Wut-Rede schonungslos fest.
Titelfoto: Marcus Lieder/XXXLutz Deutschland/obs