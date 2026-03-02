Luxus-Makler Marcel Remus faucht wegen Dubai: "Heutzutage kommen dumme Kack-Influencer"

Palma de Mallorca/Dubai - Die Gemengelage am Persischen Golf ist innerhalb kürzester Zeit auch nach Mallorca geschwappt. Da hat sich ausgerechnet Luxus-Makler Marcel Remus (39) auf sämtliche Dubai-Influencer eingeschossen und lässt mächtig Dampf ab.

Marcel Remus lebt seit 20 Jahren auf Mallorca und hat sich dort als Luxus-Makler einen Namen gemacht. © XXXLutz Deutschland/XXXLutz Deutschland/obs

Unzählige Promis und Netz-Bekanntschaften stecken derzeit im Mekka für Luxus-Auswanderungen fest: Dubai. Für Mallorca-Auswanderer Remus geht die Sache in den sozialen Netzwerken inzwischen aber schon deutlich zu weit.

Sein Problem: Jeder pumpt aktuell ungefragt seine Meinung zum Krieg gegen den Iran in die Welt und will Follower mutmaßlich für dumm verkaufen, dass in der Wüste alles ruhig sei. "Das ist alles völlig verrückt. Dass die jetzt stündlich irgendwelche Reels produzieren, hochprofessionell wild durch die Straßen von Dubai laufen und erklären, dass alles wunderbar ist."

Seiner Auffassungsgabe zufolge wirke alles dazu "ultrakrass auswendig gelernt", lässt er seinen Emotionen freien lauf.

Dann wird er erst richtig deutlich! "Früher gab es CNN oder NBC oder RTL Aktuell, die über die Schlagzeilen berichtet haben. Heutzutage kommen irgendwelche dummen Kack-Influencer um die Ecke mit ihren Extensions und ihren Fingernägeln."