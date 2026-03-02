Was ist mit Jim Carrey passiert? Schauspieler sorgt auf rotem Teppich für hitzige Debatte

Los Angeles (USA) - Nichts sorgt derzeit für mehr hitzigen Gesprächsstoff als der letzte öffentliche Auftritt von Jim Carrey (64) bei der 51. César-Verleihung in Paris. Viele seiner Fans sind sich sicher - das kann unmöglich der Echte sein. Nun brach ein Sprecher des Stars erstmals sein Schweigen.

Der Hollywood-Star Jim Carrey (64) zeigt sich im Vergleich zu 2024 (r.) deutlich verändert. © Fotomontage/ALAIN JOCARD / AFP/MICHAEL TRAN / AFP

Vor rund vier Jahren zog sich der "Grinch"-Darsteller aus der Öffentlichkeit zurück. Hin und wieder besuchte Carrey den roten Teppich - ließ es aber nie zur Gewohnheit werden. Im April 2022, nach dem Filmdebüt "Sonic the Hedgehog 2", kündigte der 64-Jährige seinen Ruhestand an.

Umso erstaunter waren seine Fans, als er vergangenen Donnerstag in Paris den "Ehren-César" auf der Bühne entgegennahm - und das nicht im positiven Sinne. Neben OP-Gerüchten kursierten zahlreiche Verschwörungserzählungen auf Social Media.

Jim Carrey wies einige sichtbare Veränderungen auf. "Das ist ein völlig anderes Gesicht", kommentierte ein User unter einem X-Beitrag. Zusätzlich polarisierte ein TikTok-Video, das ihn bei einer kurzen Autogramm-Saison filmte. Dieses zeigte, wie Carrey mit rechts unterschrieb - laut Insidern sei er jedoch Linkshänder.

Um den Klonungs-Gerüchten endlich ein Ende zu setzen, äußerte sich nun sein Sprecher Gregory Caulier gegenüber Daily Mail. "Jim Carreys Besuch war seit diesem Sommer geplant. Er war von Anfang an von der Einladung der Academy sehr gerührt", erklärte er.