Was ist mit Jim Carrey passiert? Schauspieler sorgt auf rotem Teppich für hitzige Debatte
Los Angeles (USA) - Nichts sorgt derzeit für mehr hitzigen Gesprächsstoff als der letzte öffentliche Auftritt von Jim Carrey (64) bei der 51. César-Verleihung in Paris. Viele seiner Fans sind sich sicher - das kann unmöglich der Echte sein. Nun brach ein Sprecher des Stars erstmals sein Schweigen.
Vor rund vier Jahren zog sich der "Grinch"-Darsteller aus der Öffentlichkeit zurück. Hin und wieder besuchte Carrey den roten Teppich - ließ es aber nie zur Gewohnheit werden. Im April 2022, nach dem Filmdebüt "Sonic the Hedgehog 2", kündigte der 64-Jährige seinen Ruhestand an.
Umso erstaunter waren seine Fans, als er vergangenen Donnerstag in Paris den "Ehren-César" auf der Bühne entgegennahm - und das nicht im positiven Sinne. Neben OP-Gerüchten kursierten zahlreiche Verschwörungserzählungen auf Social Media.
Jim Carrey wies einige sichtbare Veränderungen auf. "Das ist ein völlig anderes Gesicht", kommentierte ein User unter einem X-Beitrag. Zusätzlich polarisierte ein TikTok-Video, das ihn bei einer kurzen Autogramm-Saison filmte. Dieses zeigte, wie Carrey mit rechts unterschrieb - laut Insidern sei er jedoch Linkshänder.
Um den Klonungs-Gerüchten endlich ein Ende zu setzen, äußerte sich nun sein Sprecher Gregory Caulier gegenüber Daily Mail. "Jim Carreys Besuch war seit diesem Sommer geplant. Er war von Anfang an von der Einladung der Academy sehr gerührt", erklärte er.
Auch die freundlichen Worte von Jim Carrey ließen seine Fans hellhörig werden
Der einst so kritische Star zeigte sich anlässlich des Pariser Events ungewohnt euphorisch. "Mein Plan war nicht, Hollywood beizutreten, sondern es zu zerstören. Einen Vorschlaghammer gegen den 'Leading Man' und all die Ernsthaftigkeit zu schwingen", sagte er noch vor wenigen Jahren.
Statt scharfer Antworten präsentierte sich der 64-Jährige von einer ganz anderen Seite. "Es ist so schön hier", schwärmte Carrey und lobte seine Schauspiel-Kollegen.
"Seine Stimme ist nicht die von früher", schrieb ein User unter dem X-Post. Carreys Sprecher Caulier merkte gegenüber Daily Mail an, dass Jim acht Monate lang Gespräche geführt und seine Rede auf Französisch geübt habe. Doch die Fans des Stars blieben bislang stutzig.
Ob sich der "Grinch"-Darsteller tatsächlich unters Messer gelegt hat, verriet Caulier nicht. Fakt jedoch ist, dass sich der Schauspieler optisch verändert hat. Wie es in der Gerüchteküche um Carrey weitergeht, das wird sich erst noch zeigen.
Titelfoto: Fotomontage/MICHAEL TRAN / AFP/THOMAS SAMSON / AFP