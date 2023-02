Finch ledert gegen Berliner Grüne ab und redet sich in Rage: "Es ist ein Horror, es ist ein Graus"

Finch (32) hat bei Instagram Stellung zum anstehenden Volksentscheid in Berlin bezogen. © Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

Stein des Anstoßes war diesmal ein anstehender Volksentscheid. Am 26. März dürfen Berlinerinnen und Berliner nämlich darüber Abstimmen, ob sie dafür oder dagegen sind, dass ihre Stadt bis 2030 klimaneutral wird.

Und wer Finch kennt, der weiß, welche Position er bei dieser Frage einnimmt. "Gegen die Grünen. Für die G-Klasse", kommentierte der Musiker den Beitrag in seiner Instagram-Story.

"So an alle Berliner, es ist wichtig, es ist wirklich wichtig, dem ganzen Scheiß hier, der gerade abgeht, mal ein Ende zu setzen", forderte er seine Follower auf, während er die Amtliche Mitteilung zum Volksentscheid in die Kamera hielt.

"Ey, wir brauchen nicht viel drüber reden, was in Berlin abgeht, was die grüne Regierung hier in Berlin macht. Es ist ein Horror, es ist ein Graus. Entscheidet selber und ich sag Euch, so wie es ist: Ey, definitiv dagegen", bezog er klar und deutlich Stellung.

Doch damit nicht genug, denn im nächsten Teil seiner Story schimpfte der Rüpel-Rapper erst so richtig los.