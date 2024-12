Finch packt über seinen Lieblings-Rauschzustand aus: "Besser als Sex"

Berlin - Rapper Finch (34, "Abfahrt") nimmt in den sozialen Medien kein Blatt vor den Mund und berichtet von einer gesunden Alternative zu Drogen .

Finch (34) geht hart mit seiner Vergangenheit ins Gericht. © Jens Kalaene/dpa

"Meine Freunde, real talk jetzt mal, ich habe in meinem Leben viele Drogen ausprobiert und ich bin wahrlich nicht stolz drauf", beginnt der Musiker seine aktuelle Instagram-Story.

Dort zeigt er sich im selben Atemzug geläutert. "Ich muss ehrlich sagen, man hätte sich viele Sachen sparen können", offenbart Finch. Demnach habe er "viele legale, leider auch viele illegale Drogen" konsumiert.

Mittlerweile sei er aber an einem Punkt angelangt und sehe manche Sachen anders.

"Ich kann euch sagen: Mit 34 Jahren Lebenserfahrung - es hat viele Jahre gebraucht, bis ich die Wahrheit gesehen habe - gibt es nur eine Droge beziehungsweise ein High, das gesund ist und was das geilste High ever ist - besser als Sex. Und das heißt schon was", spannt der selbst ernannte ostdeutsche Hasselhoff seine Abonnenten auf die Folter.

Dann lässt der gebürtige Brandenburger die Bombe platzen: Es geht um Sauna. Es sei "das beste High, dass es überhaupt gibt", und er ergänzt: "Wenn du nach zwei, drei Saunagängen rausgehst, dich kalt abduschst, ist das ein echter Flash."